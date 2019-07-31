Feyza Aktan'dan şaşırtan Özcan Deniz paylaşımı!: Tekrar evlenin bari...

NELER YAŞANDI?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 47 yaşındaki Özcan Deniz ile 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın yüzündeki mutsuz ifade dikkat çekti. Kuzey adında bir çocukları olan çift neden barıştı? Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz ile bir süre birlikteliği olduğu iddia edilen Şebnem Schafer skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile el ele görüntülenmesinin sebebi, Şebnem Schaefer'ın sözlerini yalanlamak için olabilir mi? Herkes jet ayrılığın ve jet barışmanın nedenini merak ediyor. İşte Şebnem Schafer'ın sözleri...