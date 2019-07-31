Feyza Aktan'dan şaşırtan Özcan Deniz paylaşımı: Tekrar evlenin bari...
İstanbullu Gelin dizisindeki Faruk Boran karakteri ile gönülleri fetheden Özcan Deniz',n eşi Feyza Aktan'dan boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 1 yıl önce evlenen ve 15 ay evliliği 15 dakikada bitiren Feyza Aktan - Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz Haziran ayında boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettikleri ortaya çıkmıştı. 1 yaşında Kuzey adından çocukları olan ikili, yaklaşık 2 haftadır Bodrum'da tatilde. 27 yaşındaki Feyza Aktan, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, 1 yaşındaki evlatları Kuzey ile Özcan Deniz'i yan yana uyurken gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü!
NELER YAŞANDI?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 47 yaşındaki Özcan Deniz ile 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın yüzündeki mutsuz ifade dikkat çekti. Kuzey adında bir çocukları olan çift neden barıştı? Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz ile bir süre birlikteliği olduğu iddia edilen Şebnem Schafer skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile el ele görüntülenmesinin sebebi, Şebnem Schaefer'ın sözlerini yalanlamak için olabilir mi? Herkes jet ayrılığın ve jet barışmanın nedenini merak ediyor. İşte Şebnem Schafer'ın sözleri...
Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Şebnem Schaefer'dan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan açıklama! Geçtiğimiz ay 15 aylık eşi Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in boşanma nedeni merak konusu olmuştu. Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanması hakkında bakın neler söyledi...