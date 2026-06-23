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Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! "Asla yaptırmayın" dediği kalça dolgusu yine başına iş açtı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı ve "vücuda asla enjekte edilmemesi gereken yasaklı bir madde" olarak tanımladığı kalça dolgusu nedeniyle dün acil olarak ameliyata alındı. Komplikasyonlar yüzünden daha önce 5 kez bıçak altına yatan ve estetik operasyonlarına bugüne kadar 300 bin dolar harcayan ünlü fenomen, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

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Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Asla yaptırmayın dediği kalça dolgusu yine başına iş açtı

YouTube ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü fenomen Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Paylaşımları, yaşantısı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bilic, bu kez sağlık durumuyla dikkat çekti.

Ünlü fenomen hastane odasından duyurdu: Acil ameliyata alındım

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü fenomen, "Bir önceki hikayemden sonra acil ameliyata alındım. Eee bir oradayız bir burada bebeğim" notunu düşerek apar topar operasyona girdiğini duyurdu. Ardından ünlü fenomen sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Danla Bilic ameliyat sonrası ilk kez konuştu: Eve çıktım

Bilic, açıklamasında şu sözleri ifade etti:

Teşekkür ederim herkese. Arkadaşlarıma bile henüz dönemedim. Şimdi eve çıktım, doktorum izin verdi. Aslında "İstersen biraz daha kalabilirsin" dediler ama hastanede yatmaktan hiç hoşlanmadığım için eve dönmeyi tercih ettim. Hikaye genel olarak aynı, sadece ufak tefek detaylar var. İlginizi çekerse anlatayım.

Cumartesi gecesi başladı: Bacağıma basamaz hale geldim

"DOKUNDUĞUNUZ ANDA YANIYORDU"

Cumartesi gecesi, bacağımın yan tarafında bir terslik olduğunu hissetmeye başladım. Gece ateşlendim. Sabah kalktığımda ise bacağımın üzerine basamıyordum. Çok ağırlaşmıştı, taş gibi olmuştu. Bölge kıpkırmızıydı. Dokunduğunuz anda yanıyordu, sıcacıktı. Yani tam anlamıyla enfeksiyon.

Enfeksiyon teşhisi kondu: İki drenim var, profesör oldum

Artık bu konuda uzman, profesör oldum diyebilirim. Üstelik iki tane de drenim var. Neyse, onları da yanıma alıp pazar günü hastaneye gittik. Muayene ettiler ama özellikle CRP değerime bakılmasını istememe rağmen bakmadılar. Ağrı kesici ve klasik serum tedavisini uyguladılar.

Doktoru uyardı: Tahlil yaptırmadan çıkma

"İLAÇLARIN VERDİĞİ RAHATLIKLA EVE DÖNDÜM"

Sonra kendi doktorum Mete Hoca'yı aradım. "Hocam çok kötüyüm, bacağımı taşıyamıyorum. Tutunarak yürüyorum" dedim. "Tahlil bakmadılar mı?" diye sordu. "Hayır" dedim. O da bana, "Serum bitene kadar en azından tam kan sayımı yaptır, öyle çık" dedi. İlaçların verdiği rahatlıkla eve döndüm.

Pijamada leke fark etti: Dikiş hattından dolgu akıyordu

Derken pijamamda küçük bir leke fark ettim. İlk başta önemsemedim, basit bir şeydir diye düşündüm. Sonra üzerimi değiştirirken anladım ki önceki ameliyatımdan kalan dikiş hattından dolgu ve enfeksiyon dışarı akıyormuş. Gerçekten oluk oluk akıyordu. Bunu Mete Hoca'ya söyler söylemez, "Hemen geliyorsun" dedi.

Ultrason sonrası karar verildi: Hemen ameliyata giriyorsun

"SONRA BENİ AMELİYATHANEYE ALDILAR"

Hemen Taksim'e geçtim. Orada beni doğrudan ultrasona aldılar. Ultrasondan çıkar çıkmaz da "Ameliyata giriyorsun" dediler. Allah'tan hiçbir şey yiyip içmemiştim. Zaten ne yiyecek ne içecek halim vardı. Ateşim çıkıp iniyor, ayağa kalkamıyor, yürüyemiyordum. Sonra beni ameliyathaneye aldılar.

Ameliyat sonrası durumu: Ayaktayım, çalışmaya devam edeceğim

Şu an ayaktayım, gayet iyiyim. Sadece yürürken biraz zorlanıyorum. Genelde ya oturuyorum ya da yatıyorum. Onun dışında durumum iyi. Drenlerim bir süre daha kalacakmış, hemen çıkarmayacaklarmış. Antibiyotik tedavisine devam ediyorum. Çalışmaya da devam edeceğim.

Acil ameliyatın nedeni ortaya çıktı: Aquafilling dolgusu

BIÇAK ALTINA YATMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Danla Bilic'in acil olarak bıçak altına yatmasının arkasındaki nedenin, geçmiş yıllarda yaptırdığı ve pişmanlığını her fırsatta dile getirdiği "Aquafilling" adlı kalça dolgusu işlemi olduğu öğrenildi. Geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hızla kilo veren Bilic, bu süreçte kalçasına yaptırdığı dolguların vücuduna yayıldığını belirtmişti.

5 kez temizleme ameliyatı geçirmişti: Tehlike hala devam ediyor

Yaşadığı enfeksiyon ve komplikasyonlar nedeniyle daha önce tam 5 kez temizleme ameliyatı geçiren fenomen isim, operasyonun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen tehlikenin henüz geçmediğini acı bir tecrübeyle yeniden gördü.

Danla Bilic’ten sert uyarı: Kalça dolgusu asla yaptırmayın

"O ÇOK YASAKLI BİR MADDEYMİŞ"

Daha önceki açıklamalarında bu uygulamayı yaptırmak isteyenleri sert bir dille uyaran Danla Bilic, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş. Kalça dolgusu asla yaptırmayın.

Estetik itirafı gündem olmuştu: 300 bin dolar harcadım

Geçmiş yıllarda yaptırdığı burun, çene ve çeşitli medikal estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren Danla Bilic, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada estetik itirafıyla çok konuşulmuştu. İlk operasyonunu yaklaşık 9 yıl önce geçirdiğini belirten Bilic, bugüne kadar yaptırdığı tüm işlemler için toplamda 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon 800 bin TL) harcadığını dile getirmişti. Yaşadığı son krizin ardından operasyon geçiren fenomenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, takipçileri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
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