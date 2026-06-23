Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! "Asla yaptırmayın" dediği kalça dolgusu yine başına iş açtı

Geçmiş yıllarda yaptırdığı burun, çene ve çeşitli medikal estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren Danla Bilic, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada estetik itirafıyla çok konuşulmuştu. İlk operasyonunu yaklaşık 9 yıl önce geçirdiğini belirten Bilic, bugüne kadar yaptırdığı tüm işlemler için toplamda 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon 800 bin TL) harcadığını dile getirmişti. Yaşadığı son krizin ardından operasyon geçiren fenomenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, takipçileri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.