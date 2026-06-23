Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! "Asla yaptırmayın" dediği kalça dolgusu yine başına iş açtı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı ve "vücuda asla enjekte edilmemesi gereken yasaklı bir madde" olarak tanımladığı kalça dolgusu nedeniyle dün acil olarak ameliyata alındı. Komplikasyonlar yüzünden daha önce 5 kez bıçak altına yatan ve estetik operasyonlarına bugüne kadar 300 bin dolar harcayan ünlü fenomen, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.
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