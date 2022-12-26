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Haberler Magazin Ferit Seyran'ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Ferit Seyran'ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafında birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit'in öpüştüğü görüntüler sızdırılmıştı. Günler sonra yine bir Ferit Seyran sahnesi sızdırıldı.

26.12.2022 14:26 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:26
Ferit Seyran’ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Geçtiğimiz günlerde sahnelerinin ifşalanmasıyla gündemde gelen Yalı Çapkını yine ifşalandı.

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Ferit Seyran’ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nda yan yan geldiklerinden beri dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

Ferit Seyran’ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Bir yandan da Afra Sarçaoğlu, 2018 yılında İyi Oyun adlı dizinin setinde tanıştığı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

Ferit Seyran’ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yan yana gelmiş, Saraçoğlu'nun bir anda Mert Ramazan Demir'in eline tutmaya çalıştığı anlar çok konuşulmuştu.

Ferit Seyran’ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...

Saraçoğlu-Yazıcıoğlu çiftinden daha sonra "Sabrımızı sınamayınız" notuyla konuya dair bir paylaşım gelmişti.

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