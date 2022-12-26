Ferit Seyran'ı dağa kaçırdı Yalı Çapkını yine ifşa oldu! Gün geçmiyor ki yeni bir sahne sızmasın öncekinde dudak dudağalardı bu kez...
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafında birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit'in öpüştüğü görüntüler sızdırılmıştı. Günler sonra yine bir Ferit Seyran sahnesi sızdırıldı.
26.12.2022 14:26 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:26
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nda yan yan geldiklerinden beri dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.
Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yan yana gelmiş, Saraçoğlu'nun bir anda Mert Ramazan Demir'in eline tutmaya çalıştığı anlar çok konuşulmuştu.