Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gemileri yaktı eski nişanlısı Burak Kalfa'yı ifşa etti "Elimde videoların var dedin..." Defalarca ayrılıp barıştılar
"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sonrasında tekrar tesettürden vazgeçmişti. Bu süreçte sevgilisi Burak Kalfa'dan 2 kere ayrılan, nişan atan Tuğçe Tayfur önceki gün yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'nın kendisini "Elimde videoların var" diyerek tehdit ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını söylerek bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Instagram'dan bir açıklama yaptı, ortalık karıştı. İşte detaylar...
Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Sahneyi bıraktığını açıklayan müzisyen, şu ifadeleri kullanmıştı:
Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim, çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi haksızlığa uğradım. Magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.
"En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur, "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra ne yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar şarkıları benimle göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum" mesajını yayınlamıştı.
Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini vurgulayan Tuğçe Tayfur'un açıklaması şöyleydi :
İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar. Sevgiler.