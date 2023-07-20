Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gemileri yaktı eski nişanlısı Burak Kalfa'yı ifşa etti "Elimde videoların var dedin..." Defalarca ayrılıp barıştılar

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini vurgulayan Tuğçe Tayfur'un açıklaması şöyleydi :

İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar. Sevgiler.