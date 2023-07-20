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Kilo verme uğruna bağışıklığını kaybetmiş hastalığıyla herkesi kahretmişti! Ufuk Özkan'dan haber var! 2. evre siroz teşhisi konmuştu

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını üzen bir haberle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi vermiş sonrasında da son halini paylaşarak yüreklere su serpmişti. Günler sonra Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

20.07.2023 14:25 - Son Güncelleme: 20.07.2023 14:25
Kilo verme uğruna bağışıklığını kaybetmiş hastalığıyla herkesi kahretmişti! Ufuk Özkan’dan haber var! 2. evre siroz teşhisi konmuştu

Ünlü oyuncau Ufuk Özkan'dan herkesi üzen bir haber gelmişti geçtiğimiz günlerde. Canlandıracağı rol için girdiği diyetle 17'ye yakın kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kilo verme uğruna bağışıklığını kaybetmiş hastalığıyla herkesi kahretmişti! Ufuk Özkan’dan haber var! 2. evre siroz teşhisi konmuştu

Organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor" dediği öğrenilmişti.

Kilo verme uğruna bağışıklığını kaybetmiş hastalığıyla herkesi kahretmişti! Ufuk Özkan’dan haber var! 2. evre siroz teşhisi konmuştu

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yapan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

Kilo verme uğruna bağışıklığını kaybetmiş hastalığıyla herkesi kahretmişti! Ufuk Özkan’dan haber var! 2. evre siroz teşhisi konmuştu

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, hastalığı basına yansıdığından beri kendisine destek olan hayranlarına ve durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.

Kilo verme uğruna bağışıklığını kaybetmiş hastalığıyla herkesi kahretmişti! Ufuk Özkan’dan haber var! 2. evre siroz teşhisi konmuştu

3 gündür Büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz, özellikle sağlık bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığıma göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım.

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