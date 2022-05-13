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Haberler Magazin Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında olaylı bir gün yaşandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlana yemek yarışmasında haftanın finalinde tansiyon yükseldi. Miyase'ye 'Etkisiz eleman' diyen Senanur'a ilk tepki kaynana Sevilay çileden çıktı. Miyase'yi savunan Sevilay Hanım ortalığı inletti. Senanur gelin Miyase'nin adını da tahtadan silinde Sevilay Hanım iyice delirdi. İşte o anlar...

13.05.2022 14:34 - Son Güncelleme: 13.05.2022 15:22
Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase'ye yapılanlar kaynanasını çok sinirlendi. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Gelinlerin 'Teneke liste' ve 'Altın liste' diye tahtaya yazı yazmalarının sonucu ağır oldu. Miyase'nin adını altın listeden silen Senanur geline kayınvalide Sevilay'dan tepki gecikmedi.

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Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Geçtiğimiz günlerde Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklamış ve bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine girmişti.

Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Sunucu Nursel Ergin, sevdiği iki kişinin tartışmasına fazla dayanamamış ve ağlayarak stüdyoyu terk etmişti.

Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Fenomen yarışmada olaylar bitmiyor.

Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Bu kez Miyase ve Sevilay Hanım Sedanur geline karşı birleşti.

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