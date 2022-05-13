Ceylan bu kez de Marilyn Monroe oldu sosyal medya yıkıldı: "Ankara havasında Marilyn Monroe da bir başka oluyormuş"
Ceylan bu kez de Marilyn Monroe oldu sosyal medya yıkıldı. Türk müziğinin küçük Ceylan'ıydı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı... Babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve bu nedenle 'Küçük Ceylan' olarak anılan Ceylan, 'Yansın Ankara' şarkısına çektiği kliple gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı Ceylan'ın Marilyn Monroe imajını görenler, "Ankara havasında Marilyn Monroe imajı da bir başka oluyormuş" yorumları yaptı.
13.05.2022 15:13 - Son Güncelleme: 13.05.2022 15:19
Ceylan bu kez de Marilyn Monroe oldu sosyal medya yıkıldı, "Ankara havasında Marilyn Monroe da bir başka oluyormuş" yorumları havada uçuştu.