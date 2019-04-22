Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım ihanete mi uğradı? Saynur Öztürk'ün Yunan fenomen ile görüntüsü ortaya çıktı!
Fenarbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ihanete mi uğruyor? Hasan Ali Kaldırım, 3 yıl önce Saynur Öztürk ile dünyaevine girdi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Saynur Öztürk ile Yunan fenomen Panayiotis Karagianis arasında yakınlaşma yaşandı. Bu yakınlaşmanın ardından Yunan fenomenin Instagram hesabı internet korsanları tarafından ele geçirildi. İşte o iddiayı destekleyen fotoğraf!
İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girdiği Saynur Öztürk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün milli futbolcuyu Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edildi. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı. Saynur Öztürk'ün bu olayın ortaya çıkmasıyla ismini değiştirdiği Instagram hesabını Hasan Ali Kaldırım takibe alırken, ikilinin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Ayrıca yunan fenomeni Instagram hesabıda internet korsanları tarafından ele geçirildi.
CANER-ASENA OLAYI AKILLARA GELDİ
Daha önce Fenerbahçe forması giydiği dönemlerde benzer bir olay Caner Erkin'in başına da gelmişti.
Caner'in eşi Asena Atalay, bir alışveriş merkezinde Berkay'la birlikte görüntülenmiş sonrasında ise çift ayrılık kararı almıştı.
Hasan Ali'nin eşi Saynur Öztürk'ün gündeme gelen bu haberine, sosyal medyada Caner Erkin olayı benzetilmesi yapıldı.