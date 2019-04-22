Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım ihanete mi uğradı? Saynur Öztürk'ün Yunan fenomen ile görüntüsü ortaya çıktı!

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girdiği Saynur Öztürk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün milli futbolcuyu Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edildi. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı. Saynur Öztürk'ün bu olayın ortaya çıkmasıyla ismini değiştirdiği Instagram hesabını Hasan Ali Kaldırım takibe alırken, ikilinin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Ayrıca yunan fenomeni Instagram hesabıda internet korsanları tarafından ele geçirildi.