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Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Kısa bir süre önce Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ilk çocukları 'Karan'ı kucaklarına aldı. Herkesin yakından takip ettiği doğum sonrası Burak Özçivit gündemde. Öte yandan Burak Özçivit sosyal medyayı da sallıyor. Sebep mi? Bir ikizinin ortaya çıkması. Aynı zamanda Burak Özçivit'in dublörlüğünü de yapan bu genç, Burak Özçivit'e olan benzerliği ile ağızları açık bırakıyor. Bakalım iki Burak'ı birbirinden ayırt edebilecek misiniz?

22.04.2019 09:42 - Son Güncelleme: 22.04.2019 09:42
Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Kısa bir süre önce babalık sevinci yaşayan Burak Özçivit'in bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz?

Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Görenler aralarında fark bulamıyor. Bakalım siz ayırt edebilecek misiniz?

Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

YOK BÖYLE BENZERLİK

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Meriç Aral ve Aslıhan Gürbüz'ün benzerliği insanların onları karıştırmasına sebep olabiliyor.

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