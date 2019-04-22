Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun
Kısa bir süre önce Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ilk çocukları 'Karan'ı kucaklarına aldı. Herkesin yakından takip ettiği doğum sonrası Burak Özçivit gündemde. Öte yandan Burak Özçivit sosyal medyayı da sallıyor. Sebep mi? Bir ikizinin ortaya çıkması. Aynı zamanda Burak Özçivit'in dublörlüğünü de yapan bu genç, Burak Özçivit'e olan benzerliği ile ağızları açık bırakıyor. Bakalım iki Burak'ı birbirinden ayırt edebilecek misiniz?
22.04.2019 09:42
- Son Güncelleme: 22.04.2019 09:42
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