Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho’nun kızı evlendi! Yılın düğünü 3 gün 3 gece sürdü! Özel jetler, 80 seçkin konuk...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Danny Graham ile üç gün sürecek bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bu muhteşem etkinlik Portekiz'in gözde bölgelerinden birinde gerçekleşti ve geniş bir davetli listesi ile kutlandı.