Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho’nun kızı evlendi! Yılın düğünü 3 gün 3 gece sürdü! Özel jetler, 80 seçkin konuk...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Danny Graham ile üç gün sürecek bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bu muhteşem etkinlik Portekiz'in gözde bölgelerinden birinde gerçekleşti ve geniş bir davetli listesi ile kutlandı.
Çiftin ilk kez 2016 yılında tanıştığı ve Matilde'nin sevgilisini Portekiz'e götürerek büyükannesi ve büyükbabasıyla tanıştırdığı biliniyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nişanlanan ikili, cumartesi günü nikah masasına oturdu ancak kutlamalar bununla sınırlı kalmadı.
80 seçkin konukla yemek
The Mag by Flash'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, kutlamalara cuma akşamı düğün mekanına yakın prestijli Jose Maria da Fonseca Evi Müzesi'nde 80 seçkin konuk için düzenlenen bir akşam yemeğiyle başladı.