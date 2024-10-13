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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'nun kızı evlendi! Yılın düğünü 3 gün 3 gece sürdü! Özel jetler, 80 seçkin konuk...

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü José Mourinho, kızı Matilde'nin düğününe ev sahipliği yaptı. Portekiz'deki bu muhteşem etkinlik, ülkede "yılın düğünü" olarak nitelendiriliyor. Düğün, Lizbon yakınlarındaki Setúbal bölgesindeki Azeitao aile çiftliğinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:07 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:14
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho’nun kızı evlendi! Yılın düğünü 3 gün 3 gece sürdü! Özel jetler, 80 seçkin konuk...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Danny Graham ile üç gün sürecek bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bu muhteşem etkinlik Portekiz'in gözde bölgelerinden birinde gerçekleşti ve geniş bir davetli listesi ile kutlandı.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho’nun kızı evlendi! Yılın düğünü 3 gün 3 gece sürdü! Özel jetler, 80 seçkin konuk...

Çiftin ilk kez 2016 yılında tanıştığı ve Matilde'nin sevgilisini Portekiz'e götürerek büyükannesi ve büyükbabasıyla tanıştırdığı biliniyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nişanlanan ikili, cumartesi günü nikah masasına oturdu ancak kutlamalar bununla sınırlı kalmadı.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho’nun kızı evlendi! Yılın düğünü 3 gün 3 gece sürdü! Özel jetler, 80 seçkin konuk...

80 seçkin konukla yemek

The Mag by Flash'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, kutlamalara cuma akşamı düğün mekanına yakın prestijli Jose Maria da Fonseca Evi Müzesi'nde 80 seçkin konuk için düzenlenen bir akşam yemeğiyle başladı.

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