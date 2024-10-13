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2 kez evlenmişti! 53'lük Sibel Can'ın küçük oğlu Emir'in babası bakın kimmiş! Hakan Ural'dan sonra 10 yıl süren evliliği meğer...

Türk müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sibel Can, yalnızca sesi ve sahne performansıyla değil, özel hayatıyla da bir dönem magazin gündeminden düşmemişti. Özellikle Hakan Ural'la yaptığı ilk evlilik, hem çalkantılı anılar hem de skandallar ile uzun süre hafızalarda yer etti. 2010 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ünlü sanatçının, bu evlilikten dünyaya gelen Emir adındaki oğlu uzun süredir merak konusuydu. Özellikle hayranları Emir'in babasının kim olduğunu araştırırken Sibel Can'ın eski eşine dair ilginç detaylar yeniden gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 13:13
2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can’ın küçük oğlu Emir’in babası bakın kimmiş! Hakan Ural’dan sonra 10 yıl süren evliliği meğer...

Sibel Can, Hakan Ural ile yaşadığı ilk evlilikten sonra bir süre özel hayatına dair konularda gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak 2010 yılında aldığı evlilik kararıyla tekrar magazin basınının dikkatini çekti. Bu kez mutluluğu iş insanı Sulhi Aksüt ile bulan Can, Emir adındaki oğluyla aileye yeni bir üye ekledi. Ancak bu evlilik de yıllar içinde beklenmedik sorunlarla karşılaştı.

2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can’ın küçük oğlu Emir’in babası bakın kimmiş! Hakan Ural’dan sonra 10 yıl süren evliliği meğer...

Henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a büyük bir aşkla bağlanan Sibel Can, ailesinden habersiz bir şekilde evlenmeye karar verdi. Çift, ünlü sanatçı Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.

2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can’ın küçük oğlu Emir’in babası bakın kimmiş! Hakan Ural’dan sonra 10 yıl süren evliliği meğer...

Aileleri bu evliliği öğrendiklerinde büyük tepki gösterse de, Sibel Can ve Hakan Ural 11 yıl boyunca aynı yastığa baş koydu. Bu birliktelikten Engincan ve Melisa adında iki çocukları dünyaya geldi.

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