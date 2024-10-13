2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can’ın küçük oğlu Emir’in babası bakın kimmiş! Hakan Ural’dan sonra 10 yıl süren evliliği meğer...

Sibel Can, Hakan Ural ile yaşadığı ilk evlilikten sonra bir süre özel hayatına dair konularda gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak 2010 yılında aldığı evlilik kararıyla tekrar magazin basınının dikkatini çekti. Bu kez mutluluğu iş insanı Sulhi Aksüt ile bulan Can, Emir adındaki oğluyla aileye yeni bir üye ekledi. Ancak bu evlilik de yıllar içinde beklenmedik sorunlarla karşılaştı.
Henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a büyük bir aşkla bağlanan Sibel Can, ailesinden habersiz bir şekilde evlenmeye karar verdi. Çift, ünlü sanatçı Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.
Aileleri bu evliliği öğrendiklerinde büyük tepki gösterse de, Sibel Can ve Hakan Ural 11 yıl boyunca aynı yastığa baş koydu. Bu birliktelikten Engincan ve Melisa adında iki çocukları dünyaya geldi.