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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'in eşinin ilginç isteği...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin ile eşi Emel Şahin, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtlarken eşinin hamilelik süreciyle ilgili komik bir anıyı paylaştı. Selçuk Şahin gülerek, eşi Emel Şahin'in yoğurt aşerdiğini ve bunun için neler yaptığını anlattı.

03.07.2019 09:51 - Son Güncelleme: 03.07.2019 09:51
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'in eşinin ilginç isteği...

Son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin ile eşi Emel Şahin, önceki gün Alaçatı'da objektiflere takıldı. Muhabirlere eşiyle poz veren futbolcu, konu hamilelik sürecine gelince gülerek şöyle dedi: Emel bu aralar yoğurt aşeriyor. Geçen gün canı yine yoğurt isteyince yollara düştük. Ünlü bir yoğurtçu varmış, 1 saat yol gittik. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'in eşinin ilginç isteği...

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'in eşinin ilginç isteği...

Başta Şener Özbayraklı ile Şilan Makal olmak üzere birçok ünlü futbolcunun eşleri ve sevgililerini sizler için derledik.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'in eşinin ilginç isteği...

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