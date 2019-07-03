Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'in eşinin ilginç isteği...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin ile eşi Emel Şahin, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtlarken eşinin hamilelik süreciyle ilgili komik bir anıyı paylaştı. Selçuk Şahin gülerek, eşi Emel Şahin'in yoğurt aşerdiğini ve bunun için neler yaptığını anlattı.

03.07.2019 09:51 - Son Güncelleme: 03.07.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





