Hababam Sınıfı'nın usta isminden kahreden haber! Yeşilçam'ın sevilen ismi Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti, ölüm nedeni...
Hababam Sınıfı'nın usta isminden kahreden haber! Yeşilçam'ın sevilen ismi Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, önceki gün hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
29.03.2021 09:47
- Son Güncelleme: 29.03.2021 09:47