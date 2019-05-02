Boşanacakları iddia edildi! Aziz Yıldırım ve eşi Gonca Çelikkıran'dan ilk açıklama

Mesleği uğrunda şehit düşen Abdi İpekçi gibi saygın, gazetecilik mesleğinin yüksek değerleri ile tarihe geçen bir gazetecinin yöneticiliğini yaptığı Milliyet Gazetesi'nin, masa başı hazırlanan ve insanların mahremine fütursuzca saldırıda bulunan bu kişinin çalıştığı bir noktaya gelmiş olması bana göre hazindir. Milliyet Gazetesi de bu duruma sessiz kalmamalı, bu işte sorumluluğu bulunan kişinin içinde bulunduğu çukurun seviyesini görerek, sistem dışına çıkarmalıdır.

Ayrıca ve aynı zamanda toplumda aile ve değerlerine bu kadar pervasızca saldıran bu kişileri kamuoyu, vicdanında yargılamalı ve bir hüküm vermelidir."