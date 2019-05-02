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Boşanacakları iddia edildi! Aziz Yıldırım ve eşi Gonca Çelikkıran'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 8 yıl önce hayatını birleştirdiği Gonca Çelikkıran'dan boşanacağı iddia edilmiş ve Gonca Çelikkıran'ın istediği tazminat yüzünden sorun çıktığı belirtilmişti. Boşanma haberleri sonrası Aziz Yıldırım'da ilk açıklama geldi.

02.05.2019 09:31 - Son Güncelleme: 02.05.2019 13:24
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın (66), Milliyet'in haberine göre; sekiz yıl önce evlendiği Gonca Çelikkıran'dan (43) boşanacağı iddia edilmişti.

AZİZ YILDIRIM VE EŞİ GONCA ÇELİKKIRAN BOŞANIYOR TIKLA VE İZLE

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor!

İLK AÇIKLAMA

2011 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenen Aziz Yıldırım ile Gonca Yıldırım Çelikkıran'ın boşanacakları yönünde çıkan haberlere ilişkin Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

Bugün, Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan haber ve içeriği yalandır. Haber ve içeriği, aileme ve aile hayatıma yönelik alçakça bir saldırıdır. Bu alçak saldırıya karşı her türlü hakkımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Evliliğimizde her hangi olumsuz bir durum yoktur. Aile birliğimiz, eşimle tam bir uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgiyle sorunsuz olarak sürmektedir.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor!

Söz konusu yalan haber sebebi ile beni ailemle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan kişi, bu kişiye bu haberi yaptıran kişiler ve bu haberi doğrulatmadan yayınlayanlar; şeref, haysiyet ve onurları olmayan kişiliksiz varlıklardır. Aile değerine bu denli pervasızca yapılan saldırının failleri kendi şerefsiz yaşamları ile bu kuruma değer veren insanları bir daha lekeleyememeli, aile kurumunun ne denli kutsal bir değer olduğunu anlayacak ölçüde ve şekilde cezalandırılmalıdır.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor!

Mesleği uğrunda şehit düşen Abdi İpekçi gibi saygın, gazetecilik mesleğinin yüksek değerleri ile tarihe geçen bir gazetecinin yöneticiliğini yaptığı Milliyet Gazetesi'nin, masa başı hazırlanan ve insanların mahremine fütursuzca saldırıda bulunan bu kişinin çalıştığı bir noktaya gelmiş olması bana göre hazindir. Milliyet Gazetesi de bu duruma sessiz kalmamalı, bu işte sorumluluğu bulunan kişinin içinde bulunduğu çukurun seviyesini görerek, sistem dışına çıkarmalıdır.

Ayrıca ve aynı zamanda toplumda aile ve değerlerine bu kadar pervasızca saldıran bu kişileri kamuoyu, vicdanında yargılamalı ve bir hüküm vermelidir."

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs ayı başında 5 yıllık sevgilisi Gonca Çelikkıran ile çok gizli bir törenle hayatını birleştirmişti.

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