Fatma Girik’in ölüm nedeni ne? Yıllar önce servetini açıklayan Yeşilçam’ım usta ismi en büyük korkusunun acı çekerek ölmek olduğunu söylemişti

"17 KEDİM 5 KÖPEĞİM VAR"

Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti:

"Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim...."