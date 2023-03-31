Fatih Ürek - Demet Akalın kavgasında ortalık yangın yeri! 30 yıllık eski dostlardan zehir zemberek sözler: "Çok yer yandı odun kalmadı"
Fatih Ürek - Demet Akalın kavgasında ortalık yangın yeri! 30 yıllık eski dostlardan zehir zemberek sözler peş peşe geldi. Geçtiğimiz yıllarda bir dönem çok yakın olduğu arkadaşıyla ilgili olay açıklamalarda bulunan Ürek, demediğini bırakmamıştı. Karşılıklı gelen akılalmaz sözler sonrası Fatih Ürek, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen, "Hiç mi barışma şansınız yok" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Akalın ise aynı soruya bakın ne yanıt verdi.
31.03.2023 13:43 - Son Güncelleme: 31.03.2023 13:49
"ÇOK YER YANDI ODUN KALMADI"
Fatih Ürek - Demet Akalın kavgasında ortalık yangın yeri! 30 yıllık eski dostlardan zehir zemberek sözler geldi.
Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası Demet Akalın'la arasında 'dedikoducu' tartışması çıkmış, kavga giderek alevlenmişti.
Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' demişti.