Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan babasının hık demiş burnundan düşmüş! Babasını görenler bu benzerliğe 'Pes' diyor
Atv ekranlarında yayın macerasına çok kısa bir süre önce başlayan Ateş Kuşları, reytinglere bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu gibi isimleri bulunduran Ateş Kuşları, ilk bölümden itibaren çok sevildi. En çok merak edilen isimlerin başında da Barbaros karakterine hayat veren Burak Tozkoparan geliyor. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa babasına olan benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...
31.03.2023 14:29 - Son Güncelleme: 31.03.2023 14:29
Ateş Kuşları dizisinde Barbaros karakterini Burak Tozkoparan canlandırıyor. Burak Tozkoparan 14 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizelidir. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri müzik aleti ile birincilik elde etmiştir. Lisans eğitimini Okan Üniversitesi'inde olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde sürdürmektedir. Pervane grubunun bateristliğini yapmıştır.