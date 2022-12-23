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Haberler Magazin Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: "Domatese basmış gibi..."

Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: "Domatese basmış gibi..."

Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı, 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü... Aralıklı oruç diyetiyle verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen 2 çocuk annesi Buse Terim Bahçekapılı, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Buse Terim'in "Balon" konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısını görenler, "Domatese basmış gibi..." yorumları yaptı.

23.12.2022 11:49 - Son Güncelleme: 23.12.2022 11:53
Fatih Terim’in kızı Volkan Bahçekapılı’nın eşi... Buse Terim fena ti’ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: Domatese basmış gibi...

"DOMATESE BASMIŞ GİBİ..."

Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim’in kızı Volkan Bahçekapılı’nın eşi... Buse Terim fena ti’ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: Domatese basmış gibi...

Buse Terim Bahçekapılı geçtiğimiz haftalarda ikinci el kıyafetletini satışa çıkardığı platformda kızının eski ayakkabısına 2.300 TL etiket koyunca eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Fatih Terim’in kızı Volkan Bahçekapılı’nın eşi... Buse Terim fena ti’ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: Domatese basmış gibi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Buse Terim şimdi de balon konseptli bir ayakkabı giydi. Buse Terim 20 bin liralık ayakkabısını paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

Fatih Terim’in kızı Volkan Bahçekapılı’nın eşi... Buse Terim fena ti’ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: Domatese basmış gibi...

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

İlginç ayakkabılarıyla çekilen karelerini Instagram'dan paylaşan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Buse Terim'in giydiği "Balon" konseptli tasarım ayakkabısının fiyatının 1100 dolar (20 Bin 526 TL) olduğu öğrenildi.

Fatih Terim’in kızı Volkan Bahçekapılı’nın eşi... Buse Terim fena ti’ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: Domatese basmış gibi...

Takipçilerinden Buse Terim'e, ''Pahalı ve üstelik çirkin'', "Gözüm kanadı", "Gerçekten çok kötü", "Ayakkabı çok çirkin", ''Domatese basmış gibi'', "Sizi kim giydiriyor" yorumları geldi.

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