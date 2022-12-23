Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü: "Domatese basmış gibi..."
Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı, 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü... Aralıklı oruç diyetiyle verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen 2 çocuk annesi Buse Terim Bahçekapılı, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Buse Terim'in "Balon" konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısını görenler, "Domatese basmış gibi..." yorumları yaptı.
"DOMATESE BASMIŞ GİBİ..."
Fatih Terim'in kızı Volkan Bahçekapılı'nın eşi... Buse Terim fena ti'ye alındı! 20 bin liralık ayakkabı dillere düştü.
Buse Terim Bahçekapılı geçtiğimiz haftalarda ikinci el kıyafetletini satışa çıkardığı platformda kızının eski ayakkabısına 2.300 TL etiket koyunca eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Buse Terim şimdi de balon konseptli bir ayakkabı giydi. Buse Terim 20 bin liralık ayakkabısını paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
İlginç ayakkabılarıyla çekilen karelerini Instagram'dan paylaşan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Buse Terim'in giydiği "Balon" konseptli tasarım ayakkabısının fiyatının 1100 dolar (20 Bin 526 TL) olduğu öğrenildi.
Takipçilerinden Buse Terim'e, ''Pahalı ve üstelik çirkin'', "Gözüm kanadı", "Gerçekten çok kötü", "Ayakkabı çok çirkin", ''Domatese basmış gibi'', "Sizi kim giydiriyor" yorumları geldi.