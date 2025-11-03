Farklı zamanlarda doğmuş aynı kişi gibi... Ceyda Ateş kızı Thalia ve kendi çocukluk fotoğrafını paylaştı
Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşarak adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı ve adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri "Kopyala yapıştır", "Farklı zamanlarda doğmuş aynı kişi gibi", "Neredeyse ikiz gibi nazar değmesin çok güzelsiniz anne kız" yorumlarında bulundu.
