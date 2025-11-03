PODCAST CANLI YAYIN

Farklı zamanlarda doğmuş aynı kişi gibi... Ceyda Ateş kızı Thalia ve kendi çocukluk fotoğrafını paylaştı

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşarak adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı ve adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri "Kopyala yapıştır", "Farklı zamanlarda doğmuş aynı kişi gibi", "Neredeyse ikiz gibi nazar değmesin çok güzelsiniz anne kız" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini adeta büyüledi. Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ateş, günlük hayatından kesitleri sık sık paylaşarak hayranlarıyla bağını sürdürmeye devam ediyor.

Son paylaşımında ise 5 yaşındaki kızı Thalia ile kendi çocukluk fotoğrafını yan yana koyan Ateş, takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, "Kopyala yapıştır", "Fotokopi gibi tıpkısının aynısı", "Farklı zamanlarda doğmuş aynı kişi gibi", "Neredeyse ikiz gibi nazar değmesin çok güzelsiniz anne kız" yorumlarında bulundu.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, Ceyda Ateş ve kızı Thalia'nın benzerliği sosyal medyada günün konusu oldu. Ünlü oyuncu, anne-kız uyumunu gösteren bu kareyle takipçilerinden büyük beğeni topladı.

İşte Ceyda Ateş'in paylaşımı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Akın Akınözü

Akın Akınözü

Pelin Karahan

Pelin Karahan

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Ceyda Ateş

Ceyda Ateş

Ceyda Ateş ve kızı Thalia

Hande Erçel

Hande Erçel

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Alişan