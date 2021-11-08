Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi sosyal medyada yorum yağdı! Sarışın Farah gitti kumral Farah geldi...

"İLK KAVGADA ARŞİVLENİR"

Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde gerçek adı Efe Çelik olan sevgilisi ünlü Dj Artz ile verdiği romantik pozuyla adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu, DJ Artz ile çekildiği kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazmıştı. DJ Artz ise paylaşıma esprili bir yorum yaparak "İlk kavgada arşivlenir" demişti.