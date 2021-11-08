Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi sosyal medyada yorum yağdı! Sarışın Farah gitti kumral Farah geldi...
Sarışın Farah gitti kumral Farah geldi... Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi, ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı! 32 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah Bergen'i canlandıracağı film için sarı saçlarına veda etti. Saç rengini kahverengi yapan Abdullah, bir dergi için verdiği pozla gündeme bomba gibi düştü. Farah Zeynep Abdullah'ın son hali eski halinden daha çok beğenildi.
08.11.2021 15:09
- Son Güncelleme: 08.11.2021 16:16
SARIŞIN FARAH GİTTİ KUMRAL FARAH GELDİ
Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi, ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı!
"İLK KAVGADA ARŞİVLENİR"
Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde gerçek adı Efe Çelik olan sevgilisi ünlü Dj Artz ile verdiği romantik pozuyla adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu, DJ Artz ile çekildiği kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazmıştı. DJ Artz ise paylaşıma esprili bir yorum yaparak "İlk kavgada arşivlenir" demişti.