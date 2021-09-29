Fahriye Evcen’in ’kurtları’ sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi...

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin setinden fotoğraf paylaştı.