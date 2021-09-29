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Haberler Magazin Fahriye Evcen'in 'kurtları' sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Fahriye Evcen'in 'kurtları' sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Fahriye Evcen ekranlara bomba gibi dönüyor! 3 yıl sonra yeniden ekranlarda boy gösterecek olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, aksiyon derslerine başladığını at üstündeki pozlarla duyurmuştu. Fahriye Evcen bu kez de setten kurtlarla birlikte verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımını, hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

29.09.2021 08:56 - Son Güncelleme: 29.09.2021 12:18
Fahriye Evcen’in ’kurtları’ sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi...

Başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in oynayacağı "Alp Arslan" dizisi için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen’in ’kurtları’ sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi...

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin setinden fotoğraf paylaştı.

Fahriye Evcen’in ’kurtları’ sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi...

Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de aldı.

Fahriye Evcen’in ’kurtları’ sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi...

Çekimler tüm hızıyla devam ederken güzel oyuncu, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Fahriye Evcen’in ’kurtları’ sosyal medyayı yerinden oynattı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi...

"İYİ ANLAŞIYORLAR"

Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına; "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.

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