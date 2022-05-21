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Haberler Magazin Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit'le basketboldan sonra şimdi de futbol

Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit'le basketboldan sonra şimdi de futbol

Fahriye Evcen yine sosyal medyayı sallamasını bildi... Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve eşi geçtiğimiz günlerde basketbol oynarken paylaştığı görüntülerle, herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. Anlaşılan o ki, Fahriye Evcen bu işi sevdi bu kez de gözüne futbolu kestirdi. Katar'da bir etkinliğe katılan Fahriye Evcen, yeşil sahaya indi. Evcen'in görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

21.05.2022 13:34 - Son Güncelleme: 21.05.2022 13:34
Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit’le basketboldan sonra şimdi de futbol

Sosyal medyada oldukça aktif olan Fahriye Evcen bu kez yeşil sahalara indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit’le basketboldan sonra şimdi de futbol

ÖNCE BURAK'LA BASKETBOL

Sosyal medyayı sık kullanan ve her paylaşımıyla ilgi gören Burak Özçivit, eşiyle basketbol maçı yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit’le basketboldan sonra şimdi de futbol

"RAKİBİM BÜYÜK"

Özçivit, o anları "Rakibim büyük. süpriz sonlu" notuyla paylaşmıştı.

Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit’le basketboldan sonra şimdi de futbol

Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit’le basketboldan sonra şimdi de futbol

BU KEZ YEŞİL SAHADA

Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Katar'a gitti.

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