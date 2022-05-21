Fahriye Evcen topu aldı eline bir kere! Yeşil sahaya indi şutunu da çekti! Eşi Burak Özçivit'le basketboldan sonra şimdi de futbol
Fahriye Evcen yine sosyal medyayı sallamasını bildi... Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve eşi geçtiğimiz günlerde basketbol oynarken paylaştığı görüntülerle, herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. Anlaşılan o ki, Fahriye Evcen bu işi sevdi bu kez de gözüne futbolu kestirdi. Katar'da bir etkinliğe katılan Fahriye Evcen, yeşil sahaya indi. Evcen'in görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
21.05.2022 13:34 - Son Güncelleme: 21.05.2022 13:34
ÖNCE BURAK'LA BASKETBOL
Sosyal medyayı sık kullanan ve her paylaşımıyla ilgi gören Burak Özçivit, eşiyle basketbol maçı yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmıştı.
BU KEZ YEŞİL SAHADA
Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Katar'a gitti.