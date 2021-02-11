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Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye'den sosyal medyayı sallayan pozlar geldi. 2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen Instagram'dan çekim arkası görüntülerini paylaştı.Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit eşinin fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti.

11.02.2021 17:07 - Son Güncelleme: 12.02.2021 08:57
Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar geldi.

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Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, son olarak siyah bir elbiseyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Çekimden fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen'in projesi merak kedilirken güzelliği de dillere destan oldu.

Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Evcen'i n güzelliğine eşi Burak Özçivit'ten ateşli emoji geldi.

Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit attığı her adımla dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz magazin dünyasından ünlü isimlerin hayat arkadaşları...