Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye Evcen'den sosyal medyayı sallayan pozlar
Fahriye Evcen güzelliği siyahın asilliğiyle birleşince Burak Özçivit yorumu patlattı! Fahriye'den sosyal medyayı sallayan pozlar geldi. 2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen Instagram'dan çekim arkası görüntülerini paylaştı.Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit eşinin fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti.
11.02.2021 17:07
- Son Güncelleme: 12.02.2021 08:57