Fahriye Evcen aşka geldi eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı "Onu her haliyle seviyorum" GQ gecesine aşk dolu bakışlarla damga vurmuştu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift önceki akşam düzenlenen GQ Men of the Year 2023 ödül törenindeydi. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Fahriye Evcen, eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Burak Özçivit-Fahriye Evcen, önceki gece GQ Türkiye'nin düzenlediği ödül törenine katıldı.