Fahriye Evcen aşka geldi eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı "Onu her haliyle seviyorum" GQ gecesine aşk dolu bakışlarla damga vurmuştu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift önceki akşam düzenlenen GQ Men of the Year 2023 ödül törenindeydi. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Fahriye Evcen, eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.