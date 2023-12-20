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Eski eşi "Uyuşturucu kullanıyor birden fazla kişiyle birlikte oluyor diyerek dava açmıştı!" Damla Ersubaşı'dan Mustafa Can Keser'e yanıt

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son olarak yakın arkadaşı Müge Işık'ın "Eşime gece 3'te müstehcen fotoğraflarını atıyor" iddiasıyla gündeme gelen Ersubaşı, bu kez eski eşi, çocuklarının babası Mustafa Can Keser'in açtığı velayet davasının iddianamesinde yazan iddialarla karşı karşıya.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 12:01 Güncelleme 20 Aralık 2023, 12:01
Eski eşi Uyuşturucu kullanıyor birden fazla kişiyle birlikte oluyor diyerek dava açmıştı! Damla Ersubaşı’dan Mustafa Can Keser’e yanıt 1

Damla Ersubaşı, henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçti ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Eski eşi Uyuşturucu kullanıyor birden fazla kişiyle birlikte oluyor diyerek dava açmıştı! Damla Ersubaşı’dan Mustafa Can Keser’e yanıt 2

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Eski eşi Uyuşturucu kullanıyor birden fazla kişiyle birlikte oluyor diyerek dava açmıştı! Damla Ersubaşı’dan Mustafa Can Keser’e yanıt 3

Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Müge Işık'ın iddialarıyla çok konuşulmuştu.

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