Eski eşi "Uyuşturucu kullanıyor birden fazla kişiyle birlikte oluyor diyerek dava açmıştı!" Damla Ersubaşı'dan Mustafa Can Keser'e yanıt

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son olarak yakın arkadaşı Müge Işık'ın "Eşime gece 3'te müstehcen fotoğraflarını atıyor" iddiasıyla gündeme gelen Ersubaşı, bu kez eski eşi, çocuklarının babası Mustafa Can Keser'in açtığı velayet davasının iddianamesinde yazan iddialarla karşı karşıya.