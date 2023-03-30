Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı
Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan o saplantılı hayran hakim karşısında! Görüntü vermemek için kaçan sanığın ifadesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı takıntı haline getirip 7 yıl boyunca takip ettiği, taciz mesajları attığı iddiasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kemal K. hakim karşısına çıktı. Sosyal medya platformunda gönderilen mesajlarda, 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı. Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte boğulduk artık bir iletişim kuralım rica edelim. Senin yanında olmayı çok istiyorum, çok özledim seni' yazdığı tespit edilmişti. Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi arkadaş olmaktı. Mesaj atmış olabiliri, attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum'' şeklinde savunmada bulundu.
GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN KAÇTI
Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu!
Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık beni tanıdığını söyledi ufa bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim'' dedi.
''BANA 'FİGÜRAN' DEDİ''
Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola'yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, ''Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde ''Siz kimsiniz'' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana ''Figüran'' dedi. Buna hiç gerek yoktu bende ''Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık'' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti'' şeklinde ifade verdi.