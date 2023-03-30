RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan o saplantılı hayran hakim karşısında! Görüntü vermemek için kaçan sanığın ifadesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı takıntı haline getirip 7 yıl boyunca takip ettiği, taciz mesajları attığı iddiasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kemal K. hakim karşısına çıktı. Sosyal medya platformunda gönderilen mesajlarda, 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı. Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte boğulduk artık bir iletişim kuralım rica edelim. Senin yanında olmayı çok istiyorum, çok özledim seni' yazdığı tespit edilmişti. Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi arkadaş olmaktı. Mesaj atmış olabiliri, attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum'' şeklinde savunmada bulundu.

30.03.2023 16:33 - Son Güncelleme: 30.03.2023 16:38
Ezgi Mola’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN KAÇTI

Ezgi Mola'ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Mola’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı 7 yıl boyunca takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 40 yaşındaki Kemal K. hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ezgi Mola’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kemal K. ve Ezgi Mola'nın avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan 40 yaşındaki Kemal K., müzisyen olduğunu, Ezgi Mola ile reklam çekimlerinde tanıştığını ve çekimlerden sonra Mola'yı görmek için tiyatro oyununa gittiğini belirtti.

Ezgi Mola’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık beni tanıdığını söyledi ufa bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim'' dedi.

Ezgi Mola’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

''BANA 'FİGÜRAN' DEDİ''
Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola'yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, ''Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde ''Siz kimsiniz'' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana ''Figüran'' dedi. Buna hiç gerek yoktu bende ''Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık'' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti'' şeklinde ifade verdi.

SON DAKİKA