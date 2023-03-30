Ezgi Mola’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan saplantılı hayran kendini bakın nasıl savundu! O mesajlar ortaya çıkmıştı görüntü vermemek için kaçtı

''BANA 'FİGÜRAN' DEDİ''

Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola'yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, ''Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde ''Siz kimsiniz'' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana ''Figüran'' dedi. Buna hiç gerek yoktu bende ''Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık'' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti'' şeklinde ifade verdi.