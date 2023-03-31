RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri

Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri

Çoğumuz onu esas kızın yakın arkadaşını canlandırdığı rollerle hatırlıyoruz... Sevimli ve sempatik halleriyle herkesin sempatisini kazanan Elçin Afacan 28 kilo verdi ve kendisinden yepyeni bir Elçin yarattı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren ve büyük bir değişim geçiren Elçin Afacan dikkat çeken paylaşımlarına sosyal medya hesabında devam ediyor. İşte Elçin Afacan'ın son hali...

31.03.2023 10:55 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:58
Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri

Türkiye onu rol aldığı dizilerdeki yan roller, sevimli halleriyle tanıdı. Ardından radikal bir karar aldı ve tam tanıma 28 kilo verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri

32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri

Şimdilerde oyuncunun fotoğraflarına "Çok kilo vermişsin bunu nasıl yaptın", "Çok güzel olmuşsun", "Güzeldiniz.. Daha da güzel olmuşsunuz", "Bu ne güzellik" yorumları yapılıyor.

İşte başta Elçin Afacan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri

ÜNLÜLERİN ESTETİKLE GELEN DEĞİŞİMLERİ

SERAP PAKÖZ

Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin Afacan artık bambaşka biri
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