Ezgi Mola’dan dikkat çeken paylaşım! "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir" dedi başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tepki gösterdi

Ezgi Mola'dan dikkat çeken paylaşım! Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteriyle adından söz ettiren Ezgi Mola, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sırf başörtülü olduğu için Nişantaşı'nda Eray Ç. Adlı şahıs tarafından saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıya tepki gösterdi. "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir" diyen Mola'nın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…

09.06.2021 02:29 - Son Güncelleme: 09.06.2021 02:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





