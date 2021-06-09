Ezgi Mola’dan dikkat çeken paylaşım! "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir" dedi başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tepki gösterdi
Ezgi Mola'dan dikkat çeken paylaşım! Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteriyle adından söz ettiren Ezgi Mola, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sırf başörtülü olduğu için Nişantaşı'nda Eray Ç. Adlı şahıs tarafından saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıya tepki gösterdi. "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir" diyen Mola'nın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…
09.06.2021 02:29
- Son Güncelleme: 09.06.2021 02:29
İstanbul Nişantaşı'nda Eray Ç. adlı bir şahsın akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu ve daha sonra elindeki sert bir cisimle başörtülü kadını bayıltana kadar darp ettiği öğrenildi.
İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında gerçekleşen olaya tepki yağarken İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya bir destek de oyuncu Ezgi Mola'dan geldi.
Konuyla ilgili Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Mola, şu ifadeleri kullandı: "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu 'terbiyesizliği' (içimden geçenleri siz anlarsınız artık) iğrenç buluyorum, iğrenç.
Sana ne kardeşim sana ne, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı.. gibi öğreneceksin! Yeter be!"
Ezgi Mola, bir sonraki paylaşımında ise Twitter'da en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde üst sıralara yerleşen #NeseNurAkkayaYalnızDeğildir etiketini paylaştı.