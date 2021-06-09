MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı

MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti! MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti. Kilitkayalı, çoğunlukla yemek paylaşımı yaptığı Instagram hesabında bu kez sıfır makyaj pozunu paylaştı. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Kilitkayalı'nın son halini gören şaştı kaldı. İşte MasterChef Tanya'nın son hali…

09.06.2021 02:01 - Son Güncelleme: 09.06.2021 02:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





