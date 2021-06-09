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MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı

MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti! MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti. Kilitkayalı, çoğunlukla yemek paylaşımı yaptığı Instagram hesabında bu kez sıfır makyaj pozunu paylaştı. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Kilitkayalı'nın son halini gören şaştı kaldı. İşte MasterChef Tanya'nın son hali…

09.06.2021 02:01 - Son Güncelleme: 09.06.2021 02:01
MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı

Yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmeyen fenomen yarışmacı, Instagram'ın hikaye kısmında sıfır makyaj pozunu paylaştı.

MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı

Tanya Kilitkaya'nın "Dün denizde öyle bir yanmışım ki size anlatamam" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevilen yarışmacının son halini görenler şaştı kaldı.

MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı

Değişimiyle dikkat çeken Tanya Kilitkayalı'nın sıfır makyaj pozunun ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri de merak konusu oldu. İşte başta Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

MasterChef Tanya'nın son hali ‘yok artık’ dedirtti! Tanya Kilitkayalı sıfır makyaj pozunu paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı