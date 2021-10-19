Ezgi Eyüboğlu'nun eski sevgilisi bakın kim çıktı eski eşini merak edenler görünce şoke oldu! Seda Sayan'ın eski gelini...
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'le evlenmesi beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Ezgi Eyüboğlu, son dakika bombasını patlatmıştı. Ezgi Eyüboğlu'nun, Kerim Çarmıklı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son günlerin en merak edilen isimlerinden biri olan Ezgi Eyüboğlu'nun bir dönem Kaan Yıldırım'la evlilik yaptığı biliniyordu ama eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
19.10.2021 10:57
- Son Güncelleme: 19.10.2021 10:57
Oğulcan Engin'den ayrıldıktan sonra Kerim Çarmıklı'yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Ezgi Eyüboğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. 33 yaşındaki güzel oyuncunun eski eşleri ve sevgilileri merak ediliyor.
Ezgi Eyüboğlu'nun daha önce bir evlilik yaptığı biliniyor ancak eski sevgilisini görenler şaşırıyor. İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.