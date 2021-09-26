Ezgi Avcı’nın sosyal medya hamlesinin ardından kötü haber geldi! Nemanja Drusiric ile evliliği beş dakikada bitti
Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric'in evliliği beş dakikada bitti! Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ezgi Avcı, geçen yıl ise Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric'le nikah masasına oturarak adından uzun süre söz ettirmişti. Avcı, daha sonra ise sosyal medyadan eşi ile olan tüm paylaşımları kaldırarak kafa karıştırmıştı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric için bir yıllık evliliği dakikalar içinde bitti. Ezgi Avcı'nın alacağı nafaka miktarı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
26.09.2021 13:00
- Son Güncelleme: 26.09.2021 13:00
Ezgi Avcı, üç yıldır birlikte olduğu Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric ile Haziran 2020'de dünyaevine girmişti.
EVLİLİK DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Nemanja Drusiric'e "şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma" davası açtı.
10 BİN EURO ÖDEYECEK
Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric'in boşandığı eşi Ezgi Avcı'ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.