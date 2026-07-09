"KLASİKLER ARASINA GİRDİM"

Başarılı oyuncu, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Ezel dizisinin kendisi için hala çok özel bir yerde olduğunu da dile getirdi. Dizinin yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmediğini vurgulayan Filiz, "Klasikler arasına girdim. 'Ezel' yayınlandığında doğmamış çocuklar bugün benimle sohbet ediyor. İz bırakan işti." ifadelerini kullandı.