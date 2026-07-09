Ezel'in Ömer'i yıllara meydan okudu! İsmail Filiz'den yıllar sonra gelen itiraf: "Yavaş yavaş dönmeye niyetimiz var"
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterini canlandıran İsmail Filiz, uzun süren sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu hem ekranlara neden ara verdiğini anlattı hem de yıllar sonra adından söz ettirmeye devam eden Ezel dizisi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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