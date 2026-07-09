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Ezel'in Ömer'i yıllara meydan okudu! İsmail Filiz'den yıllar sonra gelen itiraf: "Yavaş yavaş dönmeye niyetimiz var"

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterini canlandıran İsmail Filiz, uzun süren sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu hem ekranlara neden ara verdiğini anlattı hem de yıllar sonra adından söz ettirmeye devam eden Ezel dizisi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ezel dizisi yıllar sonra da konuşuluyor

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı ve Bade İşçil'i buluşturan fenomen dizi, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor.

Ezel’in Ömer’i İsmail Filiz yıllar sonra Nişantaşı’nda görüntülendi

EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYORDU

Yapımda Ezel Bayraktar'ın estetik operasyon öncesindeki hali olan Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz ise son haliyle yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İsmail Filiz, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir süredir projelerde yer almamasının nedenini de ilk kez anlatan oyuncu, bu süreçte önceliğini ailesine verdiğini dile getirdi.

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Kızıyla vakit geçirmek için kariyere ara verdi

Filiz, "Biraz çocuğumla vakit geçirmek istedim. Bir kız çocuğu babasıyım. Onun büyüdüğü anları kaçırmak istemedim. Yavaş yavaş dönmeye niyetimiz var. Biraz ara verdim ama buna değdi. Ankara'da kendi aile şirketimizle ilgilendim bu ara." ifadelerini kullandı.

Ezel ile klasikler arasına girdi

"KLASİKLER ARASINA GİRDİM"

Başarılı oyuncu, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Ezel dizisinin kendisi için hala çok özel bir yerde olduğunu da dile getirdi. Dizinin yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmediğini vurgulayan Filiz, "Klasikler arasına girdim. 'Ezel' yayınlandığında doğmamış çocuklar bugün benimle sohbet ediyor. İz bırakan işti." ifadelerini kullandı.

Yıllara meydan okuyan değişimi sosyal medyayı salladı

Öte yandan özellikle yabancı hayranlarından yoğun ilgi ördüğü belirtilen oyuncunun son hali için sosyal medyada, "Yıllara meydan okuyor", "Hiç değişmemiş", "Hala ilk günkü karizmasını koruyor" ve "Resmen gençleşmiş" yorumları yapıldı. Dizi yayınlandığında 29 yaşında olan oyuncunun yıllar içindeki değişimi magazin gündeminde geniş yer buldu.

Benzin istasyonundan oyunculuğa uzanan başarı hikayesi

BENZİN İSTASYONUNDA KEŞFEDİLDİ

İsmail Filiz'in oyunculuğa uzanan hikayesi de dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce benzin istasyonu işleten Filiz, tesadüfen keşfedilerek ilk oyunculuk deneyimini Ezel dizisinde yaşadı. Ömer Uçar karakterindeki performansıyla kısa sürede milyonlar tarafından tanınan oyuncu, ilk projesiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ezel sonrası kariyerine birçok başarılı proje ekledi

Ezel dizisinin ardından kariyerine başarılı projeler ekleyen Filiz; Anadolu Kartalları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Deliler: Fatih'in Fermanı ve Adanış: Kutsal Kavga gibi dizi ve sinema yapımlarında rol aldı. Farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeniden setlere dönmeye hazırlandığını ifade etti.

Nurana Bagieva ile mutlu evliliğini sürdürüyor

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen İsmail Filiz, 15 Ekim 2017'de Nurana Bagieva ile evlendi. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çiftin bir kız çocukları bulunuyor. Oyuncunun ilk evliliğini ise 2006 yılında Evren Filiz ile yaptığı, çiftin 2011 yılında yollarını ayırdığı biliniyor.

İlk eşi Evren Filiz’in çakma Ezel açıklaması gündem olmuştu

DİKKAT ÇEKEN "ÇAKMA EZEL" AÇIKLAMASI

Boşanmanın ardından Evren Filiz'in yaptığı "Çakma Ezel" açıklaması bir dönem magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Evren Filiz ise 10 Temmuz 2013'te lösemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aradan geçen yıllara rağmen İsmail Filiz, özellikle Ömer Uçar karakteriyle anılmaya devam ederken, Ezel de Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin