GaleriMagazin

Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...

Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar ile oğlu Efe Cevahir Bayraktar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramiz Dayı karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Ufuk Bayraktar, oğlu Efe Cevahir ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Efsane dizi Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler, Küçük Ramiz Karaeski" şeklinde yorumlarda bulundu. Efe Cevahir Bayraktar, babasına olan benzerliği ile herkesi şok etti. Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Cevahir Bayraktar Trabzonlu olup, annesi Şenel Bayraktar Kilislidir. Ufuk Bayraktar'ın bir abisi ve bir de kız kardeşi vardır. İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlu...

27.06.2019 14:12 - Son Güncelleme: 27.06.2019 14:12
Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliği Ramiz Karaeski'yi canlandıran Ufuk Bayraktar'ın aileye verdiği önemi bilmeyen yok. Hal böyle olunca Ufuk Bayraktar'ın eşi ve çocukları hayranları tarafından bir hayli merak edildi. Ailesini sevdiğini her fırsatta dile getiren Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar, oğluyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...

37 yaşındaki Ufuk Bayraktar'ın oğlu Efe Cevahir Bayraktar'ı görenler, "Küçük Ramiz Karaeski" yorumunda bulundu. Babasına olan benzerliği ile dikkatleri üzerine toplayan Efe Cihangir Bayraktar'ı görmeye hazır mısınız? İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlu ve diğer ünlülerin çocukları...

Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...

NECATİ ŞAŞMAZ İLE OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...
Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...

OZAN AKBABA

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar: 50 bin TL istemişti...
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar: 50 bin TL istemişti...