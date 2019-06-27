Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...

Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar ile oğlu Efe Cevahir Bayraktar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramiz Dayı karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Ufuk Bayraktar, oğlu Efe Cevahir ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Efsane dizi Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler, Küçük Ramiz Karaeski" şeklinde yorumlarda bulundu. Efe Cevahir Bayraktar, babasına olan benzerliği ile herkesi şok etti. Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Cevahir Bayraktar Trabzonlu olup, annesi Şenel Bayraktar Kilislidir. Ufuk Bayraktar'ın bir abisi ve bir de kız kardeşi vardır. İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlu...

27.06.2019 14:12 - Son Güncelleme: 27.06.2019 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





