Ezel dizisinin Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler şok oldu: Küçük Ramiz Karaeski...
Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar ile oğlu Efe Cevahir Bayraktar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramiz Dayı karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Ufuk Bayraktar, oğlu Efe Cevahir ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Efsane dizi Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlunu görenler, Küçük Ramiz Karaeski" şeklinde yorumlarda bulundu. Efe Cevahir Bayraktar, babasına olan benzerliği ile herkesi şok etti. Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Cevahir Bayraktar Trabzonlu olup, annesi Şenel Bayraktar Kilislidir. Ufuk Bayraktar'ın bir abisi ve bir de kız kardeşi vardır. İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar'ın oğlu...
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliği Ramiz Karaeski'yi canlandıran Ufuk Bayraktar'ın aileye verdiği önemi bilmeyen yok. Hal böyle olunca Ufuk Bayraktar'ın eşi ve çocukları hayranları tarafından bir hayli merak edildi. Ailesini sevdiğini her fırsatta dile getiren Ezel'in Ramiz Dayı'sı Ufuk Bayraktar, oğluyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.