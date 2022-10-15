Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”
Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Geçen günlerde tektaşıyla gündeme gelen şarkıcı, bu kez Demet Akalın'ın paylaşımıyla çok konuşuldu. Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın, sanatçının "Bir gün aşklar biter" şarkısını seslendirdiği anları dikkat çeken bir yorumla yayınladı. İşte Demet Akalın'ın dikkat çeken Ebru Gündeş paylaşımı...
15.10.2022 01:55 - Son Güncelleme: 15.10.2022 01:55
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açtı.
Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi.
Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın, sanatçının "Bir gün aşklar biter" şarkısını seslendirdiği anları dikkat çeken bir yorumla yayınladı.