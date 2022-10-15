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Haberler Magazin Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Geçen günlerde tektaşıyla gündeme gelen şarkıcı, bu kez Demet Akalın'ın paylaşımıyla çok konuşuldu. Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın, sanatçının "Bir gün aşklar biter" şarkısını seslendirdiği anları dikkat çeken bir yorumla yayınladı. İşte Demet Akalın'ın dikkat çeken Ebru Gündeş paylaşımı...

15.10.2022 01:55 - Son Güncelleme: 15.10.2022 01:55
Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açtı.

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Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

İlişkisine doludizgin devam eden Gündeş, sevgilisi Rassan Khoshnaw'ın evlilik teklifine de evet yanıtı verdi.

Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi.

Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

Geçen günlerde tektaşıyla gündeme gelen şarkıcı, bu kez Demet Akalın'ın paylaşımıyla çok konuşuldu.

Evlilik teklifi almıştı! Ebru Gündeş “Bir gün aşklar biter” dedi! Demet Akalın’ın yorumu dikkat çekti: “Kalbi bile kırılmaması gereken...”

Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın, sanatçının "Bir gün aşklar biter" şarkısını seslendirdiği anları dikkat çeken bir yorumla yayınladı.

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