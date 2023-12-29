Estetiği dozunu kaçıran Meryem Uzerli görenleri şaşkına çevirdi! “Resmen yüz nakli yaptırmış” Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı...

Başrolünde Halit Ergenç'in yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, son haliyle ağızları açık bıraktı. Uzerli'nin yıllar içindeki değişimini görenler "Resmen yüz nakli yaptırmış", "Eski halinden eser yok", "Sen estetiksiz de çok güzeldin" yorumlarında bulundu. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...