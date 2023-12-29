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Estetiği dozunu kaçıran Meryem Uzerli görenleri şaşkına çevirdi! “Resmen yüz nakli yaptırmış” Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı...

Başrolünde Halit Ergenç'in yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, son haliyle ağızları açık bıraktı. Uzerli'nin yıllar içindeki değişimini görenler "Resmen yüz nakli yaptırmış", "Eski halinden eser yok", "Sen estetiksiz de çok güzeldin" yorumlarında bulundu. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 09:02 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:02
Estetiği dozunu kaçıran Meryem Uzerli görenleri şaşkına çevirdi! “Resmen yüz nakli yaptırmış” Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... 1

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, son haliyle ağızları açık bıraktı. İki çocuk annesi Uzerli, çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Estetiği dozunu kaçıran Meryem Uzerli görenleri şaşkına çevirdi! “Resmen yüz nakli yaptırmış” Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... 2

Değişimiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan oyuncuya sevenlerinden yorum yağdı.

Estetiği dozunu kaçıran Meryem Uzerli görenleri şaşkına çevirdi! “Resmen yüz nakli yaptırmış” Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... 3

Uzerli'nin yıllar içindeki değişimini görenler "Resmen yüz nakli yaptırmış", "Eski halinden eser yok", "Sen estetiksiz de çok güzeldin" yorumlarında bulundu.

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