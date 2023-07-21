Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı olaya bakın! 'Yok artık' diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...
Sosyal medya hesabından kendisine gelen itiraf ve soruları paylaşarak adından söz ettiren Esra Ezmeci verdiği cevaplarla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak ''3.kocamım oğluna aşık oldum aynı evdeyiz her gece yanına gidiyorum kaçmak istiyorum'' itirafında bulunan bir takipçisine ''Bu tarz durumların sonuçları çok travmatik olabilir. Üstelik aynı evin içinde bu durumun yaşanması çok yanlış. Bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız herkes için en doğrusu olacaktır.'' yanıtını verdi. Esra Ezmeci'nin özel hayatındaki o bilgi ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Esra Ezmeci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ilişkiler üzerine tavsiyeler veren Psikolog Esra Ezmeci, sıklıkla kendisine yapılan itiraf ve soruları paylaşarak gündeme geliyor.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci son olarak bir önceki gün düzenlemiş olduğu soru- cevap etkinliğine katılım sağlayan bir sosyal medya kullanıcısıyla girdiği diyalogla çok konuşuldu.
Esra Ezmeci de kocasının oğluna aşık olduğunu itiraf eden o kadının tepki çeken paylaşımını görmezden gelmedi. Ünlü psikolog o kadının paylaşımına şu şekilde yanıt verdi: "Bu tarz durumların sonuçları çok travmatik olabilir. Üstelik aynı evin içinde bu durumun yaşanması çok yanlış. Bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız herkes için en doğrusu olacaktır."
DAHA ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan meğer Esra Ezmeci'yle ilgili bilinmeyen sürpriz bir de gerçek varmış. Bu durum ise bir takipçisinin "Hep cinsel içerikli itraflarla gündeme geliyorsun. Oğlunu paylaş da görelim" yorumundan sonra ortaya çıktı.