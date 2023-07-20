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Haberler Magazin Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Evcen tekne paylaşımlarıyla bir kez daha çok konuşuldu. Evcen'in güzelliğine Yeşilçam efsanesi Filiz Akın da kayıtsız kalamadı.

20.07.2023 18:38 - Son Güncelleme: 20.07.2023 18:38
Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

Çift geçtiğimiz Ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

Ünlü çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

Güzel oyuncu tekne pozlarına yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen siyahlar içindeki tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen, siyahlar içinde ard arda paylaşımlar yaptı.

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