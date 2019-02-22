Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!
Esra Erol en küçük kardeşi Bihter'in doğumuna gitti. Evin küçük kızı Bihter Erol, ikinci kez anne oldu. Dün Instagram hesabından 'yeni bir yolculuğa' yorumuyla kardeşinin elini tutarkenki fotoğrafını paylaşan Esra Erol'un bir sonraki paylaşımından ne kadar heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte Esra Erol ve ailesinin doğumu beklerkenki halleri ve Esra Erol'un kardeşleri...
22.02.2019 10:53
- Son Güncelleme: 22.02.2019 11:00
Esra Erol ikinci kez teyze oldu! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı. İşte Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'un doğumunu beklerkenki anları ve kardeşleri...
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