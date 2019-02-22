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Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!

Esra Erol en küçük kardeşi Bihter'in doğumuna gitti. Evin küçük kızı Bihter Erol, ikinci kez anne oldu. Dün Instagram hesabından 'yeni bir yolculuğa' yorumuyla kardeşinin elini tutarkenki fotoğrafını paylaşan Esra Erol'un bir sonraki paylaşımından ne kadar heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte Esra Erol ve ailesinin doğumu beklerkenki halleri ve Esra Erol'un kardeşleri...

22.02.2019 10:53 - Son Güncelleme: 22.02.2019 11:00
Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un üvey kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!

Esra Erol ikinci kez teyze oldu! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı. İşte Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'un doğumunu beklerkenki anları ve kardeşleri...

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Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un üvey kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!

Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un üvey kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!

HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bir sosyal medya fenomeni.

Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un üvey kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!

Gamze Erçel'in 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un üvey kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!

Hande Erçel'e pek benzemeyen Gamze Erçel güzelliği ile dikkat çekiyor.

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