Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Atv'nin ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, kız kardeşleri Eda Erol ve Bihter Erol'la sosyal medyaya damga vurdu! Eda Erol, sosyal medya hesabında ablası Esra Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eda Erol'un "Canım ablam sana sevgim tarifsiz, iyi ki doğdun iyi ki" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek gündem oldu. Erol kardeşler güzellikleriyle ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Eda Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

12.05.2021 01:13 - Son Güncelleme: 12.05.2021 01:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





