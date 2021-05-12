RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Atv'nin ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, kız kardeşleri Eda Erol ve Bihter Erol'la sosyal medyaya damga vurdu! Eda Erol, sosyal medya hesabında ablası Esra Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eda Erol'un "Canım ablam sana sevgim tarifsiz, iyi ki doğdun iyi ki" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek gündem oldu. Erol kardeşler güzellikleriyle ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Eda Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

12.05.2021 01:13 - Son Güncelleme: 12.05.2021 01:14
Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Yeni yaşına giren Esra Erol'a ilk kutlama kardeşi Eda Erol'dan geldi. Eda Erol, sosyal medya hesabında Esra Erol ve Bihter Erol ile verdiği pozları yayınlayarak ablasının doğum gününü kutladı.

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Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Eda Erol'un "Canım ablam sana sevgim tarifsiz iyi ki doğdun iyi ki" notunu düştüğü paylaşımına Esra Erol'dan da yanıt gecikmedi. Erol, kardeşinin doğum günü kutlamasına "Güzel kuzum benim" yorumunda bulunarak karşılık verdi.

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek başarılı sunucunun doğum gününü kutladı. Öte yandan güzellikleriyle dikkat çeken Erol kardeşler, sosyal medyaya damga vurdu. İşte başta Esra Erol ile kardeşleri olmak üzere ünlü isimler ve akrabaları…

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Aras Bulut İynemli - ablası Yeşim İynemli

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı doğum günü sürprizi…

Aras Bulut İynemli - abisi Orçun İynemli