Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

"YOLDAKİ BEBİŞİN ANNESİ..."

Ali Özbir, üçüncü bebek yorumundan üç ay sonra yine benzer bir paylaşıma imza attı. Eşi Esra Erol'un anneler gününü kutlayan bir mesaj atan Ali Özbir bu mesajda kullandığı: "2 paşamın annesi yoldaki bebişin annesi… Anneler gününü kutlarım. Tabi ki doğum gününü de unutmadım o da storyde bakmanızı tavsiye ederim" ifadeleriyle bir kez daha takipçilerini heyecanlandırdı.