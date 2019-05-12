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Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz Şubat ayında Ali Özbir'in Instagram hesabındaki bir paylaşımın altına ailelerine bir kız bebek katılacağı yönünde yaptığı yorum, Esra Erol hayranlarını sevindirmişti ancak güzel sunucu konunun yanlış anlaşıldığını, öyle bir şey olmadığını açıklamıştı. Ali Özbir, eşi Esra Erol'un Anneler Günü'nü kutlarken yaptığı paylaşımla yine akılları karıştırdı.

12.05.2019 16:49 - Son Güncelleme: 12.05.2019 16:49
Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, hamile mi? Geride bıraktığımız Şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına düştüğü yorumla ailelerine bir kız bebek katılacağını müjdeleyen Ali Özbir bir anda ortalığı karıştırmıştı.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

"BEBEK YOK" DEMİŞTİ!

Özbir'in üçüncü bebek açıklamasının ardından gözler Esra Erol'a dönmüş ancak başarılı sunucu hesabından yaptığı bir açıklama ile eşinin ortaya attığı bu iddiaları yalanlamıştı.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

"YOLDAKİ BEBİŞİN ANNESİ..."

Ali Özbir, üçüncü bebek yorumundan üç ay sonra yine benzer bir paylaşıma imza attı. Eşi Esra Erol'un anneler gününü kutlayan bir mesaj atan Ali Özbir bu mesajda kullandığı: "2 paşamın annesi yoldaki bebişin annesi… Anneler gününü kutlarım. Tabi ki doğum gününü de unutmadım o da storyde bakmanızı tavsiye ederim" ifadeleriyle bir kez daha takipçilerini heyecanlandırdı.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

Özbir'in kimi takipçileri 'hayırlı olsun' mesajları yazarken kimileri de Şubat ayındaki bebek müjdesi haberine atıfta bulunarak bunun yeni bir şaka olabileceğini söyledi.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?

Başarılı kariyeri ve mutlu evliliği ile gönülleri fehteden Esra Erol'un üçüncü bebeği olma ihtimali hayranlarını bir hayli sevindirirken, Esra Erol'un yaşı da merak konusu oldu. İşte Esra Erol ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

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