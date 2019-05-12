Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den şok eden paylaşım! Esra Erol hamile mi?
Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz Şubat ayında Ali Özbir'in Instagram hesabındaki bir paylaşımın altına ailelerine bir kız bebek katılacağı yönünde yaptığı yorum, Esra Erol hayranlarını sevindirmişti ancak güzel sunucu konunun yanlış anlaşıldığını, öyle bir şey olmadığını açıklamıştı. Ali Özbir, eşi Esra Erol'un Anneler Günü'nü kutlarken yaptığı paylaşımla yine akılları karıştırdı.
"YOLDAKİ BEBİŞİN ANNESİ..."
Ali Özbir, üçüncü bebek yorumundan üç ay sonra yine benzer bir paylaşıma imza attı. Eşi Esra Erol'un anneler gününü kutlayan bir mesaj atan Ali Özbir bu mesajda kullandığı: "2 paşamın annesi yoldaki bebişin annesi… Anneler gününü kutlarım. Tabi ki doğum gününü de unutmadım o da storyde bakmanızı tavsiye ederim" ifadeleriyle bir kez daha takipçilerini heyecanlandırdı.