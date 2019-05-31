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Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İnsanın canı çekiyor...

Esra Erol, 6 yıl önce Ali Özbir ile canlı yayında dünyaevine girmişti. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu olan Esra Erol, hem kariyer hem de özel hayatıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Atv ekranlarında Esra Erol'da programını sunan başarılı sunucu Esra Erol'un küçük oğlu Ömer Erol, babası Ali Özbir'in paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü çocukları arasına girdi. Esra Erol'un eşi son olarak geçtiğimiz akşam oğlunun uyurken ki hallerini, ""Adamın uyuması bile iştahlı:))) insanın canı çekiyor" notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Esra Erol'un çocukları...

31.05.2019 09:50 - Son Güncelleme: 31.05.2019 09:50
Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İştahlı...

Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol'un eşinin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu olan Esra Erol'un uyurken ki hallerini Instagram hesabından paylaşan Ali Özbir, takipçilerini güldürdü. Doğumun son anına kadar Atv ekranlarındaki programı sunmaya devam eden Esra Eroll'un çocukları, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Esra Erol'un herkesin merak ettiği çocukları...

ESRA EROL'UN OĞLU SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI GÜLDÜRDÜ - VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İştahlı...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İştahlı...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İştahlı...
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaştı sosyal medya yıkıldı: İştahlı...

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