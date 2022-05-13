Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu
Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi, ikili yorum yağmuruna tutuldu. 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve Ömer ile İdris Ali adında iki evladı olan Esra Erol yeni yaşını kutladı. Eşiyle zaman zaman pozlarını paylaşan Ali Özbir paylaşıma tek kelime yazmak istese de kendini tutamadı. Ali Özbir'in paylaşımına Esra Erol'dan hemen yanıt geldi.
13.05.2022 09:14 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:14
Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi, ikili yorum yağmuruna tutuldu.
Esra Erol ve Ali Özbir'in aşk paylaşımı beğeni topladı. İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olan çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak Ali Özbir eşinin yeni yaşını kutladı.