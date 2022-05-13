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Haberler Magazin Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi, ikili yorum yağmuruna tutuldu. 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve Ömer ile İdris Ali adında iki evladı olan Esra Erol yeni yaşını kutladı. Eşiyle zaman zaman pozlarını paylaşan Ali Özbir paylaşıma tek kelime yazmak istese de kendini tutamadı. Ali Özbir'in paylaşımına Esra Erol'dan hemen yanıt geldi.

13.05.2022 09:14 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:14
Esra Erol’un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine Ali’m diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine "Ali'm" diye seslendi, ikili yorum yağmuruna tutuldu.

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Esra Erol’un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine Ali’m diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Esra Erol ve Ali Özbir'in aşk paylaşımı beğeni topladı. İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olan çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak Ali Özbir eşinin yeni yaşını kutladı.

Esra Erol’un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine Ali’m diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Ali Özbir, Esra Erol ile pozunu "Sana söyleyebileceğim tek kelime İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ DOĞDUN. Kısa ve öz" notuyla paylaştı.

Esra Erol’un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine Ali’m diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Esra Erol paylaşıma hemen "Alim" yanıtını verdi.

Esra Erol’un eşi Ali Özbir aşka geldi! Esra Erol doğum gününü kutlayan eşine Ali’m diye seslendi ikili yorum yağmuruna tutuldu

Atv canlı yayınında 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Esra Erol'a doğum günü kutlaması yapıldı.

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