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Haberler Magazin Esra Erol'dan 'kardeşim' dediği Bergüzar Korel'e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

Esra Erol'dan 'kardeşim' dediği Bergüzar Korel'e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, yeni sezonuyla ekrana gelemeye hazırlanırken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile samimi bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, kaleme aldığı duygusal satırlarla dikkat çekti. Esra Erol ile Bergüzar Korel'in dostlukları ise parmak ısırttı. İşte Esra Erol'un 'kardeşim' dediği Bergüzar Korel'le yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
28.08.2022 01:09 - Son Güncelleme: 28.08.2022 01:40
Esra Erol’dan ’kardeşim’ dediği Bergüzar Korel’e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

Hafta içi her gün 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Esra Erol’dan ’kardeşim’ dediği Bergüzar Korel’e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

Ünlü sunucu, Instagram hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Esra Erol’dan ’kardeşim’ dediği Bergüzar Korel’e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

Oyuncu Bergüzar Korel ile samimi bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, kaleme aldığı duygusal satırlarla dikkat çekti.

Esra Erol’dan ’kardeşim’ dediği Bergüzar Korel’e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

Erol, şu sözlerle dostunun yeni yaşını kutladı: "Benim kıymetlim, kardeşim doğmuş. Biz birbirimizi seçmiş kardeşleriz.

Esra Erol’dan ’kardeşim’ dediği Bergüzar Korel’e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”

"BERABER YAŞLANMAK DİLEĞİYLE"
Her mutlu ve üzgün halimde hep sen varsın. Beraber yaşlanmak dileğiyle. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum"

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