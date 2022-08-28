Esra Erol'dan 'kardeşim' dediği Bergüzar Korel'e duygusal satırlar! Dostlukları parmak ısırttı! “Her mutlu ve üzgün halimde...”
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, yeni sezonuyla ekrana gelemeye hazırlanırken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile samimi bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, kaleme aldığı duygusal satırlarla dikkat çekti. Esra Erol ile Bergüzar Korel'in dostlukları ise parmak ısırttı. İşte Esra Erol'un 'kardeşim' dediği Bergüzar Korel'le yaptığı o paylaşım...
28.08.2022 01:09 - Son Güncelleme: 28.08.2022 01:40
Ünlü sunucu, Instagram hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.
Oyuncu Bergüzar Korel ile samimi bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, kaleme aldığı duygusal satırlarla dikkat çekti.