Esra Erolda bugün şok gelişme! Esra Erolda canlı yayınına katılan kişi: Gelinim damadımla kaçtı!

Esra Erol'da bugün şok gelişme! Esra Erol'da canlı yayınına katılan kişi: Gelinim damadımla kaçtı!

Esra Erol'da izleyici, şok eden bir olaya şahit oldu. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da programında herkesin ağzını açık bırakan şok bir yasak ilişki ortaya çıktı. 2 Kasım Esra Erol'da Sultan İnak'ın 6 çocuğu olan gelini Necmiye İnak'ın, 3 çocuğu olan damadı Sezai Karal ile kaçtığı anlaşıldı. Bu akıl almaz aile içi aşk ilişkisini duyanlar hayrete düştü. İşte 2 Kasım Esra Erol'da yaşananlar...

2 Kasım 2018 Cuma, 19:40:57 Güncelleme: 20:05:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





