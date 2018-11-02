Esra Erolda bugün şok gelişme! Esra Erolda canlı yayınına katılan kişi: Gelinim damadımla kaçtı!

Esra Erol'da bugün şok gelişme! Esra Erol'da canlı yayınına katılan kişi: Gelinim damadımla kaçtı!
Esra Erol'da izleyici, şok eden bir olaya şahit oldu. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da programında herkesin ağzını açık bırakan şok bir yasak ilişki ortaya çıktı. 2 Kasım Esra Erol'da Sultan İnak'ın 6 çocuğu olan gelini Necmiye İnak'ın, 3 çocuğu olan damadı Sezai Karal ile kaçtığı anlaşıldı. Bu akıl almaz aile içi aşk ilişkisini duyanlar hayrete düştü. İşte 2 Kasım Esra Erol'da yaşananlar...
2 Kasım 2018 Cuma, 19:40:57
Güncelleme: 20:05:04
ATV'de Esra Erol'un programına çıkan Sultan İnak gelini ve damadıyla ilgili yaptığı ifşalarla izleyiciyi şoke etti. Esra Erol'un ağzının açık kaldığı olaya göre Sultan teyzenin oğlunun eşi, kızının kocasıyla ilişkiye girdi. Necmiye İnak ile Sezai Karal eşlerini bırakıp birlikte kaçtı. Sultan İnak sırları ifşa edince gelin yayına bağlandı işte olanlar:
Esra Erol'un programında akıl almaz bir aşk ilişkisi ifşa oldu. İzleyicinin kafasını allak bullak eden olayın başrollerinde kayınvalide Sultan İnak, gelini Necmiye İnak, damadı Sezai Karal ve oğlu Ercan İnak var.
GELİN NECMİYE İNAK: Necmiye İnak 12 yaşında Sultan İnak'ın oğlu Ercan İnak ile evlendi. Necmiye İnak, aynı zamanda Sultan teyzenin görümcesinin kızıydı. Akrabasını çocuk yaşta oğluna alan Necmiye İnak, yaşananların en yakın tanığı oldu.
Çocuk gelin olan Necmiye İnak 12 yaşında evlenip 13 yaşında da anne oldu. 6 çocuk dünyaya getiren Necmiye İnak, kocasından sürekli şiddet görünce, akıl almaz bir aile içi aşk ilişkisine girdi.
DAMAT ZEKAİ KARAL: Sultan Teyze oğlu Ercan'ı evlendirdikten sonra kızını da Sezai Karal'la başgöz etti. Damadı Sezai Karal'ın da kızıyla olan evliliğinden 3 çocuğu oldu.