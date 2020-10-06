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Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...

1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın çocuklarından haber var. Özlem Kaymaz, Nager sendromu hastası olan ve 18 yıldır çenesini kıpırdatamayan oğlu Daniel'i titanyum çene ameliyatı olabilmesi için Hollanda'ya götürdü. Daniel'e Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerekli tetkikler yapıldı. Her şey yolunda giderse, operasyon 3 ay sonra Amerika'da gerçekleşecek. Diğer yandan Özlem Kaymaz'ın 2018 Türkiye 2. güzeli olan kızı Tara De Vries bugün 22 yaşına girdi. Özlem Kaymaz ise kızının doğum gününü sosyal medya hesabından, "22 yıl... Dile kolay seni çook seviyorum. Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım. Şimdi bi daha sarılıp öpeceğim sonra aç telefonu like at bana! Sonra yorum yap... Bana gözlerimin içine bakarak söyle yazdığın... Çünkü uçağa yetişeceğiz! Okuyamayabilirim." notuyla kutladı.

06.10.2020 12:21 - Son Güncelleme: 06.10.2020 12:37
Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...

Özlem Kaymaz, Nager Sendromu hastası olan ve 18 yıldır çenesini kıpırdatamayan oğlu Daniel'i titanyum çene ameliyatı olabilmesi için Hollanda'ya götürdü.

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Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...

Daniel'e Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerekli tetkikler yapıldı. Her şey yolunda giderse, operasyon 3 ay sonra Amerika'da gerçekleşecek. Diğer yandan Özlem Kaymaz'ın kendisi gibi tescilli güzel kızı Tara bugün 22. yaş gününü kutluyor. İşte Özlem Kaymaz ve ünlülerin çocukları...

Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...

Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...
Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...
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