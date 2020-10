Haberler Galeri Magazin Eski Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın çocukları! Nager sendromu hastası oğlu çene ameliyatı olacak, kızı ise...

1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın çocuklarından haber var. Özlem Kaymaz, Nager sendromu hastası olan ve 18 yıldır çenesini kıpırdatamayan oğlu Daniel'i titanyum çene ameliyatı olabilmesi için Hollanda'ya götürdü. Daniel'e Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerekli tetkikler yapıldı. Her şey yolunda giderse, operasyon 3 ay sonra Amerika'da gerçekleşecek. Diğer yandan Özlem Kaymaz'ın 2018 Türkiye 2. güzeli olan kızı Tara De Vries bugün 22 yaşına girdi. Özlem Kaymaz ise kızının doğum gününü sosyal medya hesabından, "22 yıl... Dile kolay seni çook seviyorum. Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım. Şimdi bi daha sarılıp öpeceğim sonra aç telefonu like at bana! Sonra yorum yap... Bana gözlerimin içine bakarak söyle yazdığın... Çünkü uçağa yetişeceğiz! Okuyamayabilirim." notuyla kutladı.

