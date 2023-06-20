Esra Erol'a gitti Müge Anlı'dan çıktı! Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf ağızları açık bıraktı: "O kızı bundan kurtarın"

Müge Anlı: "Merhabalar, siz de eşinizi arıyormuşsunuz sanırım, neyse ben eşinizi de çocuklarınızı da buldum. Aslında işin aslı şöyle eşiniz çocuklarıyla birlkte yeni bir hayat kurmak istiyorlar. Öğrendim, bantlarım da var ama benim haddim değil yerini yurdunu göstermek. Onlar yayına bağlanmak isterlerse bağlansınlar. Burada kurulu düzeni olan insanların başka bir şehire gidip yerleşme çabası beni ürküttü. Erhan Bey biliyorsunuz ben direkt soruyorum; siz neden boşanmıyorsunuz karınızdan kardeşim?"