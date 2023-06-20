Esra Erol'a gitti Müge Anlı'dan çıktı! Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf ağızları açık bıraktı: "O kızı bundan kurtarın"
Esra Erol'a gitti Müge Anlı'dan çıktı! Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf ağızları açık bırakttı. 50 yaşındaki Kevser Ercan 26 yaşındaki kızı Büşra İnan ve torunu ile 7 Haziran'da İstanbul'daki evinden ayrılmıştı. Yayının ardından bulundu haberi verildi. Yeğeni Esra'nın iddiasına göre eniştesi Erhan Ercan yüzünden teyzesinin evden gittiğini iddia etmişti. Canlı yayına gelen Erhan Ercan bu iddiaları yalanladı. Esra Erol'a eşini aramak için çıkacakken Müge Anlı'ya transfer olan Erhan Ercan'la ilgili iddialar şaşkına çevirdi.
"O KIZI BUNDAN KURTARIN"
Esra Erol'a gitti Müge Anlı'dan çıktı! Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf ağızları açık bıraktı.
Müge Anlı, Kevser Ercan'ı kızı ve torunuyla birlikte buldu. Ancak yayında enteresan gelişmeler yaşandı. Müge Anlı haberi böyle paylaştı:
"50 yaşındaki Kevser Ercan 26 yaşındaki kızı ve torunuyla 7 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'daki evinden ayrılmıştı. Hatta 2Benim teyzem bir türlü kendisinden boşanmayan Erhan Ercan yüzünden evi terk etti' demişti. Dün enteresan bir şey oldu, arıyor arkadaşlar Erhan Bey de diyor ki 'Aa ben de ATV'deyim Esra Erol'a geldim karımı aramaya' diyor. Neyse gelsin Erhan Ercan da öyle anlatayım."
Müge Anlı: "Merhabalar, siz de eşinizi arıyormuşsunuz sanırım, neyse ben eşinizi de çocuklarınızı da buldum. Aslında işin aslı şöyle eşiniz çocuklarıyla birlkte yeni bir hayat kurmak istiyorlar. Öğrendim, bantlarım da var ama benim haddim değil yerini yurdunu göstermek. Onlar yayına bağlanmak isterlerse bağlansınlar. Burada kurulu düzeni olan insanların başka bir şehire gidip yerleşme çabası beni ürküttü. Erhan Bey biliyorsunuz ben direkt soruyorum; siz neden boşanmıyorsunuz karınızdan kardeşim?"
Erhan Ercan ise "Müge Hanım her şey anlatılan gibi değil. Her ailede bir şeyler yaşanır ama kimse kimsenin ne yaşadığını bilmez. Eşim şimdi öyle böyle söyler sonra geri döner bana özür diler böyle böyle de hayat devam eder. Tek üzüldüğüm nokta 8 yılım hiç olmuş. Ben ticaret yapıyorum zaman zaman ayda bir iki sefer iş seyahatine giderim, ambalaj işi yapıyorum." dedi.