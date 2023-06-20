Feyza Civelek’tan Defne Samyeli’ne ‘aldatma’ itirafı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Ne kadar çapsız bir açıklama...”
Defne Samyeli'nin programına konuk olan Feyza Civelek, aldatma üzerine yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Civelek'in açıklamasını duyan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne kadar çapsız bir açıklama" derken bir başkası "Aldatma karakter ve şeref meselesidir" dedi. İşte o açıklama...
20.06.2023 14:46 - Son Güncelleme: 20.06.2023 14:55
Kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettiren Feyza Civelek, son olarak ilişkiler üzerine yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Defne Samyeli'ne konuşan Civelek, aldatmakla ilgili söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Feyza Civelek, şu ifadeleri kullandı: "İş kadında bitiyor. Aldatmaması için kadın erkeğine her şekilde yetebilmeli. Ben de erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum"