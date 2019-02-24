Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran kız bebek açıklaması!
Esra Erol, geçtiğimiz günlerde en küçük kardeşi Bihter Erol'un ikinci çocuğunu dünyaya getirmesiyle bir kez daha teyze oldu. Bihter Erol'un Eymen adındaki küçük oğluna kardeş gelen Ayşe Vera'nın doğumuyla sevinen aileye, yeni bir bebek daha mı dahil oluyor? Esra Erol hamile mi? Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Instagram hesabından yorum yapan bir takipçisine bakın ne yanıt verdi...
24.02.2019 16:20
- Son Güncelleme: 24.02.2019 16:34
''Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum.
Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...
Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz.
Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamileleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.''
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