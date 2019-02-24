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Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran kız bebek açıklaması!

Esra Erol, geçtiğimiz günlerde en küçük kardeşi Bihter Erol'un ikinci çocuğunu dünyaya getirmesiyle bir kez daha teyze oldu. Bihter Erol'un Eymen adındaki küçük oğluna kardeş gelen Ayşe Vera'nın doğumuyla sevinen aileye, yeni bir bebek daha mı dahil oluyor? Esra Erol hamile mi? Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Instagram hesabından yorum yapan bir takipçisine bakın ne yanıt verdi...

24.02.2019 16:20 - Son Güncelleme: 24.02.2019 16:34
Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran açıklama!

ESRA EROL HAMİLE Mİ?

Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ikinci kez teyze olma mutluluğu yaşadı. Erol ailesinin mutlu günlerine bir mutluluk daha mı ekleniyor? Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Instagram hesabından "Sanırım bir hamilelik var?" diye soru yönelten takipçisine bakın ne yanıt verdi...

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran açıklama!

HAMİLE OLAN VE BEBEĞİNİ YENİ KUCAĞINA ALAN ÜNLÜLER

BİHTER EROL

Sunucu Esra Erol teyze oldu. Erol'un kardeşi Bihter Erol, ikinci bebeğini dünyaya getirdi.

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran açıklama!

Kız bebeğe 'Ayşe Vera' ismi verildi.

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran açıklama!

BENGÜ

Şarkıcı Bengü, 4 aylık hamile olduğunu Instagram hesabından dün şu sözlerle duyurdu:

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den akılları karıştıran açıklama!

''Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum.

Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...

Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz.

Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamileleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.''

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