GaleriMagazin

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

Esra Erol, hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Esra Erol'da programının başarılı sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği titiz tavırları hem de insanlara karşı sıcak kanlılığıyla gönüllerde taht kurmayı başarmış bir isim. Örnek ailesi ile ve evliliği ile adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki Esra Erol'un memleketi ise çok merak ediliyor. İşte, 'Esra Erol nereli?' sorusunun cevabı...

07.04.2019 17:49 - Son Güncelleme: 07.04.2019 18:02
Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

Esra Erol hakkında her şeyi merak eden izleyici, 36 yaşındaki sunucunun en çok nereli olduğunu araştırıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol mutlu evliliği ise örnek alınacak türden. Peki, 2 erkek çocuğa sahip olan başarılı sunucu Esra Erol'un memeleketi neresi? İşte ünlü isimlerin memeleketleri...

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

İrem Helvacıoğlu, Almanya'da dünyaya gelmiştir aslen Ankaralı'dır.

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

Sinan Tuzcu - Gaziantep

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

Oktay Kaynarca - Malatya Hekimhan

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun ilk eşi şaşırttı! Bakın hangi ünlü isimmiş!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun ilk eşi şaşırttı! Bakın hangi ünlü isimmiş!