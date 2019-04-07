Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı

Esra Erol, hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Esra Erol'da programının başarılı sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği titiz tavırları hem de insanlara karşı sıcak kanlılığıyla gönüllerde taht kurmayı başarmış bir isim. Örnek ailesi ile ve evliliği ile adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki Esra Erol'un memleketi ise çok merak ediliyor. İşte, 'Esra Erol nereli?' sorusunun cevabı...

07.04.2019 17:49 - Son Güncelleme: 07.04.2019 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





