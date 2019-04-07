Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin sevdiği sunucu Esra Erol bakın nereli çıktı
Esra Erol, hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Esra Erol'da programının başarılı sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği titiz tavırları hem de insanlara karşı sıcak kanlılığıyla gönüllerde taht kurmayı başarmış bir isim. Örnek ailesi ile ve evliliği ile adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki Esra Erol'un memleketi ise çok merak ediliyor. İşte, 'Esra Erol nereli?' sorusunun cevabı...
Esra Erol hakkında her şeyi merak eden izleyici, 36 yaşındaki sunucunun en çok nereli olduğunu araştırıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol mutlu evliliği ise örnek alınacak türden. Peki, 2 erkek çocuğa sahip olan başarılı sunucu Esra Erol'un memeleketi neresi? İşte ünlü isimlerin memeleketleri...