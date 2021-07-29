Esra Erol eşi Ali Özbir'le aşk pozunu verdi! Bikinili fotoğraflarından sonra Esra Erol mini şortuyla gençleri cebinden çıkarıyor
ATV ekranlarında sunduğu program ile oldukça sevilen Esra Erol'u hiç böyle görmediniz. 39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve oğullarıyla soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatilde atan Esra Erol paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Önceki günlerde bikinili haliyle herkesi büyüleyen Esra Erol bu kez de eşi Ali Özbir'le paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. 'Hayatta arkadaşlık bizimkisi' notuyla paylaştığı aşk pozuyla herkesin takdirini kazanan Esra Erol, düzgün fiziğiyle de 'benim' diyeni cebinden çıkardı.
29.07.2021 09:31
- Son Güncelleme: 29.07.2021 10:21
İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
2010 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un, İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.
Bu Esra başka Esra! Mini şortuyla gençleri cebinden çıkarttı
BU ESRA BAŞKA ESRA
Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol'un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesiyle beraber tatile çıktı.